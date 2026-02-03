Bahçeli'nin "Öcalan" açıklamalarına CHP'den yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında dile getirdiği "Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" şeklindeki açıklamalarına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’ten yanıt geldi.

Zeybek, halkın iradesine saygı duyulmayan bir ortamda huzurdan söz edilemeyeceğini belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gökan Zeybek, demokrasinin temel şartının seçmen iradesine sadakat olduğunu vurguladı. Bahçeli’nin "Anadolu huzura kavuşacak" söylemine atıfta bulunan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Madem 'huzur' isteniyor, önce halkın iradesine saygı gösterilecek. İrade gasp edilmeyecek. Şişli, Esenyurt ve Tunceli Ovacık’ta demokrasiye saygı gösterilmediği sürece huzurdan ve adaletten söz etmek eksik kalır."

Belediyelere yönelik kayyum atamalarını "demokrasinin kalbine saplanmış bir bıçak" olarak nitelendiren Zeybek, gerçek huzurun ancak kayyum anlayışının tamamen ortadan kalkmasıyla mümkün olacağını iddia etti. Zeybek, halkın asıl talebinin baskı ve dayatma değil, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerini özgürce yapabildiği bir Türkiye olduğunu belirtti.