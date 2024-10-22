Bahçeli'nin Öcalan çağrısı: MHP'li Feti Yıldız'dan "Umut Hakkı" mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, “22 Ekim bir milattır” paylaşımında bulundu. Yıldız, ayrıca Umut Hakkı’na ilişkin de paylaşımda bulundu.

Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı “Abdullah Öcalan çağrısı”na değindi.

Yıldız, Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır” dedi.

Yıldız, Umut Hakkı’na ilişkin ise şunları söyledi:

“Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de “Umut Hakkı” ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır.”

Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de “Umut Hakkı” ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.

Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir. Devlet bölücü terör örgütünü imha etmeye muktedirdir. Kürt kardeşlerim gelin bir olalım, beraber olalım. Bozgunculuk yapmak isteyenleri tarihin çöplüğüne gönderelim. İmanımız bir, bayrağımız bir, kıblemiz, bir, acımız bir, geleceğimiz bir. Biz hep birlikte Türk milletiyiz."