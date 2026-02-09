Bahçeli'nin "Öcalan umuda, Ahmetler makama" sözlerine Ahmet Türk'ten açıklama

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerine ilişkin konuştu.

Yeni Yaşam Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" yönündeki açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

"Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını değerli ve önemli buluyoruz. Ama pratikte atılmış hiçbir adım yok. Batı cephesinde hiçbir değişiklik yok! Bu nedenle toplumda gittikçe artan bir güvensizliğin oluştuğunu görüyoruz. Halkın kafasında ‘Bizi oyalayarak bu süreci bu şekilde bitirmeye çalışan bir zihniyet’ olgusu ve tedirginlik var. Sayın Öcalan’ın başlattığı bu süreci Kürt halkı gerçekten sabırla ve dikkatle izliyor. Anlaşılıyor ki Türkiye, Suriye’deki gelişmelerden dolayı bu süreci ötelemeye, ertelemeye çalışan bir yaklaşım gösterdi. Şimdi Rojava’da bazı konularda uzlaşmalar oldu. Bundan sonra elbette ki bu sürecin hızlanması için, Şubat ve Mart sonuna kadar yasal düzenlemelerin, hukuki düzenlemelerin ortaya çıkması gerekiyor."

"ALDATMA OLURSA KİMSENİN LEHİNE OLMAZ"

Türkiye'de yürütülen sürece dair de değerlendirmelerde bulunan Türk, şunları dile getirdi:

"Eğer bir ülkede farklı kimliklerin, kültürlerin kabulünü içselleştirmediğiniz takdirde elbette ki süreci doğru şekilde yürütme şansınız yok. Provokasyonlarla ve farklı yaklaşımlarla bu süreci yok etme veyahut oyalama taktikleriyle süreci farklı bir noktaya çekme durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Umut etmek istiyorum ki böyle bir mantık olmasın. Artık zamanı gelmiştir. Ortadoğu’da bir kaosun sürdüğü bir dönemde hem Suriye’de hem Irak’ta hem İran’da hem Türkiye’de birçok sorunun çözümlenemediği bir süreçte eğer bir oyalama politikası ile Kürtleri aldatmaya yönelik bir anlayış olursa bu kimsenin lehine olmaz. Ne Türkiye’nin ne Kürtlerin ne de diğer halkların lehine olur.



Bence birileri bunun bu şekilde gitmeyeceğinin farkında. Elbette ki hem burada hem Rojava’da Kürtlerin bütün kazanımlarını kabullenecek bir noktada olmayabilirler. Bunun farkındayız. Ama sonuçta süreçler başladığı zaman burada dikkatli olmak lazım ve bu süreçlerin olumlu bir noktaya taşınması konusunda halkların gerçekten ayakta olması gerek. O direnme ruhunu kaybetmemesi gerek. En büyük katkıyı sunacak budur. İkincisi Rojava’da bir süreç var, görüşmeler devam ediyor ama bunun farklı ayakları var."

"ÖZGÜR ÖZEL DUYARLILIĞIN OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasetini ve Suriye ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Ahmet Türk, "Sayın Özgür Özel bugüne kadar çok fazla açıklama yapmadı ancak Eş Genel Başkanlarımızla yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada bir duyarlılığın olduğunu ortaya koydu. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ettik. Bu duyarlılığın devam etmesini diliyoruz. Mürşitpınar Sınır Kapısı’nda da tavrını ortaya koyması çok önemlidir. Eğer gerçekten demokrasi istiyorsak, demokrasiden yana isek bugün açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalan halkın yanında olmak ve onlar için birlikte hareket etmek demokrasi adına bir sınavdır. İnsani değerlerdir ve vicdandır" dedi.