Bahçeli'nin sahip çıktığı Selahattin Yılmaz, tutuklanması için 'kumpas' dedi: "CHP klikleri beni seçti"

İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a 'suikast hazırlığında' bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz, cezaevinden gazeteci İsmail Saymaz'a mektup gönderdi.

Suikast iddiasını yalanlayan Yılmaz, "Aziz İhsan denilen kişi devletimize faydalı olmak için itirafçı olmuş. Bu adamı vurdurmam imkansızdır. Şu an suçsuz olduğumu nasıl anlatabilirim diye mücadele ediyorum. Siyasi görüşüm ve dini inancım olarak böyle bir adama zarar veremem" dedi.

CHP'Yİ SUÇLADI

Kendisine 'kumpas kurulduğunu' öne süren Yılmaz, CHP'yi suçladı ve şunları kaydetti:

"Aklı başında olan bir insan nasıl olur da benim onu vurdurtacağımı söyler? Kaldı ki onu vurdurtmam kimin işine yarar? Tabi ki CHP’ye yarar. Benim düşünceme göre CHP kliklerinin, (bu olayın) ses getirmesi adına bilinen bir kişiyi kullanması gerekirdi. Beni seçtiler. Bu tezgahta (amacın) hem beni yıpratmak hem Aktaş’ı benim adıma tehdit edip sindirmeye çalışarak, konuşmasını engellemek olduğunu düşünüyorum."

BAHÇELİ SAHİP ÇIKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamayla Selahattin Yılmaz'a "Ülküdaşım ve dava arkadaşım" diyerek sahip çıkmış ve şunları ifade etmişti:

"Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır."