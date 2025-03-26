Bahçeli'nin Saraçhane sözleri sorulan Özel: "Geçmiş olsun, sağlık diliyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saraçhane buluşmalarıyla ilgili açıklaması hakkındaki görüşünün sorulması üzerine "Geçmiş olsun. Sağlık diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçilen Nuri Aslan'la basın toplantısı düzenledi.

Özel sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saraçhane açıklamasını hatırlatması üzerine Özel "Geçmiş olsun. Sağlık diliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada "Saraçhane provokasyonuyla Türkiye’nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP’sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır" demişti.