Bahçeli'nin sert çıktığı gazeteci: MHP'li siyasetçiler aradı, hatta tebrik edenler oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı konuşmasının ardından gazeteci Hilal Köylü'nün 'Erdoğan' sorusuna sinirlendi.

Hilal Köylü, Bahçeli'ye yönelik, "Çözüm süreci konusunda Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusunu yöneltti.

Bahçeli, Köylü'nün sorusuna tepki göstererek, "Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!" yanıtını verdi.

HİLAL KÖYLÜ'DEN AÇIKLAMA

Bahçeli'nin sert çıktığı gazeteci Hilal Köylü, Halk TV yayınına bağlanarak, bazı MHP’li siyasetçilerin kendisini arayarak tebrik ettiğini ifade etti.

"MHP’li siyasetçiler de aradılar, hatta tebrik eden oldu" diyen Köylü, şunları söyledi: "'Güzel soru sordunuz, çok tartışılıyor bu konu. Liderimiz de kendi düşüncesini dile getirdiler' dediler. Bahçeli görüş ayrılığı yaşadığına dair iddialara son derece kızmış durumda. Bu kızgınlığını dile getiriyor."

Gazeteci Köylü, şunları söyledi ifade etti: "Aralarında bir yakınlık var. Öcalan’ın Meclis’e gelip konuşması konusunda Ankara’da inanılmaz komplo teorileri havada uçuşuyor. O da bunlara kızmış. Belki de bugün böyle patlamayı, bugün böyle azarlamayı kendince uygun gördü ve konuyu o da kapatmak istedi."