Bahçeli'nin talimatıyla disipline sevk edilen MHP'li vekil, partisinden istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaparak 27. ve 28.Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"27. ve 28.Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

Kamuoyunun bilgisine… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) March 11, 2026

KAŞLI İSTİFA ETTİ

Disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti. Kaşlı, yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim" ifadelerine yer verdi.