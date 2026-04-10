Bahçeli'nin tavrı ne olacak: İzzet Ulvi Yönter hakkında "fezleke" iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki telefon incelemesinin MHP içindeki krizi derinleştirdiğini, İzzet Ulvi Yönter hakkında fezleke ihtimalinin de konuşulmaya başladığını ifade etti.

Saymaz, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı yargı sürecine engel olmama yönünde olabilir. Devlet Sayın Bahçeli "yargı nereye uzanıyorsa oraya uzansın" diye bakabilir" dedi.

"ENGEL OLMAYABİLİR"

Saymaz, Halk TV'de Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin telefon incelemesinden çıkan yazışmaların MHP’de yalnızca siyasî bir sarsıntı yaratmadığını, bu krizin adlî bir sürece de dönüşebileceğini anlattı. Saymaz, İzzet Ulvi Yönter hakkında fezleke hazırlanabileceğine dair duyumlar geldiğini, savcılığın soruşturmayı bu yöne taşıması hâlinde MHP yönetiminin buna engel olmayabileceği kanaatini dile getirdi.

Saymaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı bu aşamaya taşırsa, Bahçeli’nin “yargı nereye uzanıyorsa oraya uzansın” anlayışıyla hareket edebileceğini söyledi.

Saymaz, bu değerlendirmesini MHP çevresinden gelen son mesajlara dayandırdı. Özellikle Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek’in “arınma” ve “durulma” vurgusu yapan yazısını hatırlatan Saymaz, MHP’nin bu süreçte kendi içine dönük bir temizlik mesajı verdiğini anlattı.

Saymaz, Çiçek’in yazısındaki “adı yolsuzluk, rüşvet, kaçakçılık, ahlaksızlık, sıfat istismarıyla güç devşirme veya çıkar amaçlı çete ilişkilerine bulaşan kim olursa olsun” ifadelerinin, partinin soruşturmaya temas eden isimleri korumak yerine uzaklaştırma eğiliminde olduğuna işaret ettiğini söyledi.

"AKP'Lİ İSİMLER DE VAR"

Saymaz, fezleke ve Bahçeli'nin olası tavrını da sözlerle anlattı:

"Şu an öğrendiğim kadarıyla İzzet Ulvi Yönter'le ilgili bir fezleke hazırlığı olabilir, yani öyle duyumlar geliyor. Bu suç iddiasından kaynaklı. Eğer bir fezleke hazırlığı olursa Sayın Bahçeli'nin yargıya saygılı davranacağı ve bunun önünde durmayacağı yönünde bir kanaatim var. Yani eğer İzzet Ulvi Yönter'le ilgili bir fezleke söz konusu olursa, öyle bir soruşturma -yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı bu noktaya doğru taşırsa- benim anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli yargı sürecinin önünde durmaz, öyle anlıyorum. Bu Ayhan Bora Kaplan işi iktidar hem AK Parti içerisinde eski bakan yeni bakanlar...

Eski AK Parti İl Başkan Yardımcısı da orada şüpheli, Barış Kurt. AK Parti İl Başkan Yardımcısı, o da şüpheli....

Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı yargı sürecine engel olmama yönünde olabilir. Devlet Bahçeli yargı nereye uzanıyorsa oraya uzansın diye bakabilir."