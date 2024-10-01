Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bahçeli'nin tehditlerine CHP'den ilk tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tehditlerine yanıt vererek, "Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 01.10.2024 13:32
  • Giriş: 01.10.2024 13:32
  • Güncelleme: 01.10.2024 13:36
Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'nin tehditlerine CHP'den ilk tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisini ve gazetecileri tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasından korkan Devlet Bahçeli, partimizi, Halk TV'yi ve gazetecileri tehdit ederek korkutabileceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.

Bulut, "Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek!" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gazetecileri, Halk TV'yi ve CHP'yi "Ayağınızı denk alın" sözleri ile tehdit etmişti.

Bahçeli, "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" demişti.

Devlet Bahçeli, CHP ve gazetecileri hedef alıp tehditler savurdu: "Ayağınızı denk alın"
BirGün'e Abone Ol