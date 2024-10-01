Bahçeli'nin tehditlerine CHP'den ilk tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisini ve gazetecileri tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasından korkan Devlet Bahçeli, partimizi, Halk TV'yi ve gazetecileri tehdit ederek korkutabileceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.

Bulut, "Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek!" dedi.

Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasından korkan Devlet Bahçeli, partimizi, Halk TV'yi ve gazetecileri tehdit ederek korkutabileceğini sanıyor. Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek! — Burhanettin Bulut (@eczburhan) October 1, 2024

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gazetecileri, Halk TV'yi ve CHP'yi "Ayağınızı denk alın" sözleri ile tehdit etmişti.

Bahçeli, "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" demişti.