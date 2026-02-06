Bahçeli, Osmaniye'de muhalefeti hedef aldı: "Utanmadan devletin acze düştüğünü iddia edenler..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

6 Şubat 2023 tarihli depremlerden 14 milyon yurttaşın doğruıdan veya dolaylı olarak etkilendiğine dikkati çeken Bahçeli, hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

Bahçeli, muhalefet partilerini ise deprem enkazı üzerinde siyasi rant elde etme çabası içerisinde olmakla suçladı.

"YAPAMAZ DEDİKLERİ HER ŞEY YAPILMIŞTIR"

Bahçeli, "Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Devletin acze düştüğünü utanmadan iddia eden fırsat düşkünü kötüler, ganimeti yağlamamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür. Yapamaz dedikleri her şey yapılmıştır, hayata geçirilmiştir."