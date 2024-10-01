Bahçeli, Özgür Özel ve DEM Parti Grubu ile tokalaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sert sözlerle hedef aldığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaştı.

Bahçeli ve Özel'in kısa bir süre sohbet ettiği görüldü.

Öte yandan Devlet Bahçeli, DEM Parti Grubu ile de tokalaştı.

Bahçeli, Meclis'in açılışında sert sözlerle hedef aldığı Özgür Özel ve DEM Parti Grubu ile tokalaştıhttps://t.co/EkAnbC0iIE pic.twitter.com/jnJlUWjliK — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 1, 2024

BAHÇELİ, ÖZEL'İ HEDEF ALMIŞTI

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP ve Genel Başkan Özgür Özel'i hedef almıştı.

Bahçeli, Özel'e yönelik, "İddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir" demişti.