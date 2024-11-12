Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

'Türk Devletleri Ortak Alfabe Komisyonu'nun 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde uzlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "2022 yılında başlayan çalışmalar 2024 yılı Eylül ayında tamamlanmış, 34 harften mürekkep alfabe çerçevesinde uzlanma sağlanmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır. Makus talihin ters döndüğünün işaretidir" dedi.

Bahçeli, "Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak alfabeye hazır olması, Türk birliğini müjdesidir" ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Açıklamasında CHP'yi hedef alan Bahçeli, "Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Dönenlere, devşirilenlere, DEM'lenenlere, satanlara, saklananlara, kaçanlara, kaypaklara, korkaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devridir" dedi.

"FIRSAT KAÇMAMALI"

"Fırat'ın kenarında bir kuzuyu canavar kapsa dert bizim derdimizdir" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti: "Dünyanın neresinde bir Müslüman ıstırap çekse gece başımızı koyduğumuz yastığın taş kesilmesi mukadderdir. Tarihi baştan aşağı yeniden yazmak elimizdedir. Bu fırsat kaçmamalıdır. Biz Türk milliyetçisi olarak doğduk, öyle yaşadık öyle de öleceğiz. Hayatımızın özü ve özeti bu şekildedir."

ÖCALAN İÇİN YAPTIĞI ÇAĞRI

PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız. Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır, hiçbir terörist için kaçacak bir yer kalmamıştır.

Silah varsa siyaset yoktur. İhanet varsa demokrasi yoktur. Şiddet varsa sevgi ve barış dili kupkurudur. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Günü kurtarmanın değil, geleceği kurgulamanın istikametinde sağlam adımlarla ilerlemenin düşüncesindeyiz.

Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş! Vatan tehdit altındayken, oy ve seçim endişesiyle başımıza kuma gömmek alçalma ve aşağılanma halidir. Kara kampanya sahipleri ise sorunlardan besleniyor. Terör bitecek bölücülük tasfiye edilecektir."

Bahçeli, CHP ve DEM Parti'ye yüklenerek, şunları söyledi: "Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP ile DEM'in nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü görülmüştür. DEM Eş Başkanı'nın Şeyh Sait güzellemesi, Şeyh Sait ve Seyid Rıza güzellemesi kimin nerede durduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şeyh Sait ve Seyid Rıza dönemin hainlerindir, devlet düşmanlarının hak ettiği gibi de cezalandırılmışlardır."

Ayrıntılar geliyor...