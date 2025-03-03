Bahçeli, Pervin Buldan’ı da aradı: Ne konuşuldu?

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü, görüşmenin açıklamadan bir gün sonra gerçekleştiğini söyledi.



Önümüzdeki dönemde DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme olacağını belirten Buldan, tarihin henüz netleşmediğini aktardı.

Halk TV’de soruları yanıtlayan Buldan, “Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması, ‘Bu sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım’ demesi çok önemli. 1 Ekim itibariyle yaşananların Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor” dedi.

Sırrı Süreya Önder'in açıklamanın ardından Abdullah Öcalan'a ilişkin nota da açıklık getiren Buldan, "Metne yazılmamıştı. Daha sonra devlet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede bunda karar kılınmış. Ama dışarıya çıkıp yetiştirmek bir zaman alacağı için şifahen okundu" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan ayrıca Umut Hakkı'nın pozitif etkisinin olacağını kaydetti.

"BAHÇELİ'NİN SÜRECE SAHİP ÇIKMASI ÖNEMLİ"

Buldan, sürece ilişkin şunları söyledi:

“Bence çok kıymetli bir dönem. Bu dönemi çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu çağrı 40 yıllık çatışmalı bir sürecin sona ermesi demek. Bundan sonra çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerinin yıkılmayacağı, yaşamlarını yitirmeyeceği bir dönemin kapılarını açtı. O yüzden herkesin sımsıkı sarılması gereken bir süreç ve herkes elinden geleni yapmalı.”

2015 yılındaki süreç ile bu dönemin karşılaştırmasının doğru olmadığını savunan Buldan, “Özellikle MHP'yi kastediyorum. Sayın Bahçeli’nin, Öcalan'ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması, destek vermesi ve ‘Sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım’ demesi çok önemli” dedi.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?

Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de aktaran Buldan, şunları söyledi:

“Teşekkür etti. ‘Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum’ dedi. Teşekkür ettim. Hep birlikte sürecin ilerleyebilmesi için birbirimize katkı sunmamız gerektiğini ifade ettim. Elinden geleni yapacağını söyledi. Sadece beni değil, Sırrı Süreyya Önder’i, Ahmet Türk’ü ve Tuncer Bakırhan’ı aradı.”

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz şaşkınlığı şimdi değil, 1 Ekim’de yaşadık. O şaşkınlık yeni değil. 1 Ekim’de tokalaşma, 22 Ekim grup toplantısında yaptığı çağrı ve bizim kendisini ziyaretimizde söyledikleri... 1 Ekim itibariyle yaşananların sayın Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sürece bu kadar destek vermesi önemlidir. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor.”

Buldan ayrıca İmralı’da Abdullah Öcalan’ın “Sayın Bahçeli dönüştüyse herkes dönüşür” ifadesini kullandığını aktardı.

“UMUT HAKKI İNSANLAR ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİ BIRAKIR”

Bahçeli’nin süreçteki tutumunu değerlendiren Pervin Buldan, “Türkiye'nin geleceği açısından artık herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir dönem. Ortadoğu'da taşlar yeniden dizayn edilirken, Kürtlerin yıllardır yaşamış olduğu acılar, bedeller... Türk ve Kürtlerin birlikte yaşadığı bir coğrafyada artık buna ihtiyaç vardı. Bence sayın Bahçeli’nin girişimi de biraz bu minvalde” dedi.

Bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pervin Buldan, “Hızlı adımlar atılmalı. Umut Hakkı başta olmak üzere birçok değişikliğin, reformların, paketlerin hızla çıkması gerekiyor. Cezaevlerinde çok sayıda insan haksız ve hukuksuz şekilde kalıyor. Siyasetçiler başta olmak üzere binlerce insan cezaevlerinde. Toplumu rahatlatmak açısından hızla birkaç adımın atılması gerekiyor. Cezaevleri ve Umut Hakkı… Bunlar insanlar üzerinde büyük etki bırakır, pozitif anlamda söylüyorum. Bunlar yapılırsa tabii ki devamı gelir, farklı şeyler konuşulur” ifadelerini kullandı.

“ÖCALAN KAYYUM MESELESİNİ PROVOKASYON OLARAK DEĞERLENDİRİYOR”

Belediyelere yönelik kayyum atamalarına dair de konuşan Buldan “Bunlar provokasyondur aslında. Bunlara iktidarın dikkat etmesi lazım. Öcalan, bu konuda çok öfkeli. Kayyum meselesini provokasyon olarak değerlendiriyor. İktidarın bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini söylüyor, Öcalan. Biz de öyle düşünüyoruz” diye konuştu.

Buldan, HDK’ye yönelik operasyona da değindi, şunları söyledi:

“Bunlar bence süreci sabote etmeye çalışan kesimlerin girişimleri. O yüzden önüne geçmek lazım. Hem soruşturmalar hem tutuklamalar hem kayyumlar... Bunlar sürece zarar verir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor.

“KÜRTLERE SAHİP ÇIKMAK LAZIM SURİYE'DE”

Suriye tabii önemli. Başından beri önemliydi. Şimdi de önemli. Bununla ilgili henüz netleşen şeyler yok açıkçası. Türkiye, nasıl bir tavır tutunur bilmiyoruz ama Ortadoğu'da Kürtlerin geleceğinin ve Kürtlerle birlikte hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Suriye, bunların başında. Kürtlere sahip çıkmak lazım Suriye'de. Asla Kürtleri yalnız bırakmamak lazım. Türkiye, Kürtlerle birlikte hareket ederse kazanır. Kaybeden Türkiye olmaz.

"YETİŞTİRMEK ZAMAN ALACAĞI İÇİN ŞİFAHEN OKUNDU"

Sırrı Süreyya Önder’in Abdullah Öcalan’a atfen okuduğu nota ilişkin soruyu yanıtlayan Pervin Buldan, şunları kaydetti: