Bahçeli PKK'ye çağrı yaptı, İmralı'ya seslendi: Beklenen çağrı bir an önce açıklansın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin konuşan Bahçeli, "Ortada dehşet uyandıran bir enkaz, yürekleri kavuran bir acı varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, suç ve sorumlu izi sürmek için yapılan karşılıklı sataşmaların bir ur gibi etrafa sarması insanlığımızı utandıracak boyutlardadır" dedi.

"Grand Kartal Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesap vermesi kaçınılmaz bir adalet ve hukuk gereğidir" diyen Bahçeli, "Facianın dumanları tütüyorken, henüz hayatını kaybeden masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken, onu bunu suçlayıp işin içinden sıyrılma telaşına kapılmak narsistliktir. Gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında kalem oynatıp söz düellosuna heves edenler kendi mahallelerine megafon olmaktan öte hiçbir değerlerinden söz edilmeyen ahlaken de namevcut olan çürüklerdir" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA, BELEDİYEYE VE VALİLİĞE ELEŞTİRİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Belediyesi, Bolu Valiliği ve Bolu İl Özel Dairesi'ne eleştirilerde bulunan Bahçeli, şöyle devam etti: "Otel sahibinden il özel dairesine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini kurumsal veya kişisel olarak ukdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler."

Bahçeli şunları söyledi: "Pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, oteldeki eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren, eksiklikler ile ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole geçirme arayışını, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın polemik çarkı döndürüp oraya buraya çamur atmasını; ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiren imtina etmesini, valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunun isabetli ve doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim."

CHP'Yİ HEDEF ALDI

"Boykot moykot ezberlerinden sonra sokağa çıkma çağrılarının, direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları söyledi: "15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım. CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa kınında beklemekte yoğrulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz."

ERKEN SEÇİM YANITI

Erken seçim çağrılarına yanıt veren Bahçeli, "Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir. Çağdaş demokrasinin hiçbir kural ve ukdesiyle yolu kesişmeyen CHP ve yedeklerinin Türkiye'nin siyasi istikrarını bozma teşebbüsü ters tepmeye mahkumdur."

PKK'YE ÇAĞRI

PKK'ye çağrı yapan Bahçeli, şunları kaydetti: "Şanı, şerefi, tarihi ve vicdanı çok büyük olan Türk milleti, kaçınılmaz olan son vuku bulmadan ülkemize her türlü kötülüğü yapmış ve yapmak amacıyla pusuda bekleyen terör örgütüne ve bütün teröristlere bir kapı açmış bulunmaktadır. Geliniz; silahlarınızı öldürmeden önce siz kendi iradenize bırakınız. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Binlerce insanımıza yaşattığınız acılardan duyduğunuz pişmanlığı duyurunuz. Küresel güçlerin hizmetinde bölgesel aktörler olmaya bir son veriniz. Aziz milletimizin sizler için göreceği akıbete teslim olunuz."

İMRALI MESAJI

DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki görüşmelere değinen Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındakı görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız desteği olması ve beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir" dedi.