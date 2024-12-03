Bahçeli ‘sahte dolar iddiası yalandır’ dediği anlarda Ankara’da 20 bin sahte dolar ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 20 bin sahte dolar ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahtecilik ve dolandırıcılık Suçları Soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C isimli şüpheli ile birlikte hareket eden şüpheli şahısların sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edilmiş 3.12.2024 günü 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalanmış bir şüphelinin yakalanma çalışması devam etmekte olup şüpheliler üzerinde toplam 20.000 sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü (3 Aralık Salı) grup toplantısında sahte para haberlerine tepki göstermiş, "Haberler külliyen yalan ve saptırmadır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre bir operasyondur" demişti.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair haberler külliyen yalan ve saptırmadır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre bir operasyondur. İpsiz bir kuyuya taş atan bozguncu taifenin peşine takılmak ülkemize yapılan kötülüktür. İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, sahte para basımları için soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele amansız şekilde sürmelidir. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır."





