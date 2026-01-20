Bahçeli: Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir, Fırat’ın doğusu da terörden temizlenmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir, Fırat’ın doğusu da terörden temizlenmelidir. Mıntıka temizliği bütüncül ve eşgüdüm hâlinde hayata geçirilmelidir" dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlediği haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi.

Suriye'de SDG ve HTŞ ile beraberindeki güçler arasında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülkemizi her yönden etkileyen iç ve dış gelişmeleri, dünyayı kasıp kavuran siyasi ve stratejik mücadeleleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Bilhassa terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri çerçevesinde bir yandan atılan kararlı adımları, diğer yandan da bozucu tesirleri ve bozguncu tertipleri dikkatle yorumladık.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri çerçevesinde atılan adımları dikkatle yorumladık. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi, ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir. Kökümüzden kopmadan safları sıklaştıracağız. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. Biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Hakkaniyetin yanındayız. Haramın karşısındayız. Hiyanetin karşısındayız. Habis emellerin karşı cephesindeyiz.

Yıkımı ve yıkıcılığı tercih eden Siyonist emperyalizmin yoz ve yeminli işbirlikçilerini, bunların şiddet ve şekavetle yazılmış husumet senaryolarını gözden geçirerek temkinli ve tedbirli siyasi duruşumuzu teyit ettik.

ÖCALAN'IN 'BARIŞ SÜRECİNİ BALTALAMA' AÇIKLAMASI

Kürt kardeşlerimiz başka, SDG ve YPG başkadır. SDG ve YPG terör örgütüdür; Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan, A'dan Z'ye hayal mahsulüdür.

SDG ve YPG’nin, 27 Şubat İmralı Çağrısı’na muhalif hareket ettiği açıktır. SDG ve YPG’nin provokasyonlarını ‘barış sürecini baltalama’ olarak gören bizzat PKK’nın kurucu önderliğidir. Sadece Fırat’ın batısı değil, Fırat’ın doğusu da Ayn El Arab’dan Kamışlı’ya kadar faal hâlde bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalıdır.

Suriye’de yeni bir siyasî ve toplumsal yapı kurulmaktadır. Mıntıka temizliği bütüncül ve eşgüdüm hâlinde hayata geçirilmelidir. Tek bayrak, tek millet ve tek ordu. Terörün sonu yoktur. Çıkmaz sokaktır. Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği, Türk milletiyle bir ve aynıdır."

"MHP, İKTİDAR ORTAĞI DEĞİLDİR"

Bahçeli, daha sonra emekli aylıkları hakkında konuştu:

"Emekli kardeşlerimizin sefalet ücreti değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim. Ama, fakat demeden tekrar ediyorum. Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız. Ne söylemişsek onu yapar, ne yapsak onu anlatır ve sahipleniriz.

MHP, Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir! İttifak ortağı olarak da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin iyi niyetle Türkiye'nin kalkınmasına, milletimizin huzur ve refahı için bütçe imkanları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir."

BAHİS, UYUŞTURUCU, CİNAYETLER

Güngören'de 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçakla öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hakkında konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"Yan baktın bahanesiyle 15 yaşındaki bir katil tarafından sokak ortasında katledildi. Ahmet Minguzzi cinayeti adeta tekerrür etti. Suça karışmış veya suç işlemiş çocuklar için ne gerekiyorsa yapmalıyız.Türkiye'nin toplumsal dokusu tahrip ediliyor. Cinnet, cinayet, sanal bahis, uyuşturucu eş zamanlı mesafeler alıyoruz.

Medeniyet mirasımız dört bir koldan hücuma uğruyor. Ünlüsü ünsüzü bataklıkta çırpınıyor. Bakıyorsunuz bir özel jette her türlü rezalet sahne alıyor. Önüne gelen Bihter olmuş önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş. Bu hallere nasıl düştük. Yaşanılanlar Müslüman Türk milletine reva mıdır."