Bahçeli: "Silivri'ye gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP'ye yakın Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli çözüm sürecinden Kuzey Kıbrıs seçimlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

2013 yılında Silivri Cezaevi'nde İlker Başbuğ'u ziyaretinin ardından "Silivri, İmralı'nın dengi ve eşiti değildir. Silivri ziyaretimiz kimseyi rahatsız etmemelidir" diyen Bahçeli bu kez "Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var?" dedi.

NEDEN "KURUCU ÖNDER" DEDİĞİNİ AÇIKLADI

Çözüm sürecinde gelinen aşamanın olumlu bulduğunu ifade eden Bahçeli şunları söyledi: "Geçmişte Öcalan’a teröristbaşı, bebek katili, elebaşı gibi ifadeler kullandık. Ama gelinen noktada artık Türkiye’nin terörün tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu. Öcalan’ın kuruluş sürecinden bu yana örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle de kurucu önder ifadesini kullandım. Kullanıyorum.İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir. Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir."

Bahçeli, 2013'te Silivri Cezaevi'nde İlker Başbuğ'u ziyaret etmişti.

Ahmet Türk ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Bahçeli, "Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde “Uzak Şehir” dizisini anlattım. Mardin’imizi ne kadar güzel anlattığını söyledim. Sonra dedim ki, “Ama bir şey eksik dizide” dedim. Başta anlamadı. Devam ettim: “Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik” dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı" dedi.

"CTP, EOKA'NIN UZANTISI"

Kuzey Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Bahçeli, "KKTC Meclisi seçimden kısa bir süre önce iki devletli çözüm önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Bu politika hayata geçirildi. Ancak seçimi kazananlar iki devletli çözüme muhalefet ediyor. Bu yapı ENOSİS hayali kuran EOKA, AKEL gibi yapıların Kıbrıs Türk tarafındaki uzantısı. CTP Türkiye’de mevcut CHP yönetimiyle ortak çalışıyor. İki devletli çözümü reddediyorlar. Ben de bu durum üzerine seçim gecesi çıktım çözüm KKTC Meclisi’nin Türkiye’ye katılma kararı almasıdır dedim. İki toplumlu çözüm, çözüm değildir. Bu çözüm bir yılandır. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Yoksa o yılan hepimizi sokar" dedi.