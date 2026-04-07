Bahçeli sonrasına hazırlık mı var?

Dün itibarıyla MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve yönetim kurulu, 39 ilçeyle birlikte görevden alındı. Görevden alma duyurusu MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız tarafından yapıldı.

Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Yıldız ise "Yetkilendirilmiş Kurucu yönetim kurulları, parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın hemen ardından da beklenen atama yapıldı.

Buna göre Silivri eski belediye başkanı Volkan Yılmaz, MHP İstanbul İl Başkanı olarak atandı. Atama yine Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapıldı: "Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır."

YÖNTER ARTÇISI

Partiye yakın kaynaklar MHP’de İstanbul’da başlayan görevden almaların süreceğini ifade ediyor. İzzet Ulvi Yönter’in görevden ayrılmasından sonra MHP’de özellikle il örgütleri düzeyinde bir değişim bekleniyordu; gerçekleşmeye de başlandı. Yönter’in istifası her ne kadar parti içinde “olağan” bir durum olarak sunulmaya çalışılsa da meselenin birden farklı boyutu olduğu kamuoyu tarafından biliniyor.

Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter özellikle son beş yıldır MHP içinde en etkili olan iki figür. Hatta partinin baştan aşağı dizayn edilmesinde, bürokrasi ve partinin iş dünyası ile ilişkilerinde de belirleyici isim oldukları hep konuşuldu. Hatta Yönter ve Yalçın, MHP lideri Bahçeli sonrası dümene geçecek isimler olarak çok konuşuldu. Hiç kuşku yok ki Yönter’in bir anlamda devre dışı kalmasında bu tartışmanın önemli bir yeri var. Hatta Ayhan Bora Kaplan’dan Sinan Ateş cinayetine kadar devam eden davaların seyrinin de bu süreçle doğrudan ilgili olduğuna dair değerlendirmeler dün itibarıyla Ankara kulislerinin en önemli başlıklarından biri oldu.

BAHÇELİ NERESİNDE?

Devlet Bahçeli’ye en yakın olan isimlerden birinin istifa etmesinin ardından en önemli il örgütünün feshi şu ana kadar Genel Başkan’ın gündemine gelmiş değil. MHP’de yaşanan değişimin gerçek hedefinin Bahçeli’nin etrafını boşaltmak olduğunu söyleyenler de var. MHP içinde yaşananlar ister Bahçeli sonrasına dair hazırlık, ister Bahçeli’nin etrafını kuşatma hamlesi olsun; sonuçta örgütlerle sınırlı kalmayacak bir değişimin fitilini ateşlemiş oldu.

Giden isimlerin yerine gelenler üzerinden değişimin yönünü tahmin etmek çok zor değil. MHP’de yaşanacak küçük bir makas değişikliği Cumhur İttifakı’nda gölgesi büyük bir şekle dönüşebilir. O yüzden MHP’deki değişim sadece MHP ile sınırlı kalmaz.