Bahçeli talimat verdi: Adana'da Ferdi Tayfur müzesi ve sanat parkı yapılacak

MHP’li Sarıçam Belediyesi, 5 Ocak'ta açılması planlanan Ferdi Tayfur'un adına Adana'da bir müze ve sanat parkı yapma kararı aldı.

Adana'nın merkez ilçesi Sarıçam'da MHP’li belediye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayranı olduğu ve zaman zaman sosyal medyadan şarkılarını paylaştığı Ferdi Tayfur’un adının verileceği müze ve sanat parkı yapacak.

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ

Belediye, Bahçeli'nin talimatı üzerine Adana'nın da kurtuluş günü olan 5 Ocak tarihinde müzeyi açmak için çalışmalara başladı.

Proje kapsamında parkta, Tayfur şarkılarının isimlerinden oluşan "Emmioğlu" yazlık sineması, "Merak Etme Sen" dinleti alanı gibi bölümler yer alacak.