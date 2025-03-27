Bahçeli tarih verdi: Mesaiye dönmek için hazırım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram sonrası mesaiye dönmeye hazır olduğunu ifade etti.

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli'nin çalışmalarını evinden sürdürdüğü kaydedilmişti.

Sözcü TV programcısı Özlem Gürses, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi.

Gürses'in aktardığına göre sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bahçeli, "Bayram sonrası da hızla mesaiye dönmek için hazırım" ifadelerini kullandı.

Özgür Gürses, şunları paylaştı: "Dün saat 15.30 gibi telefonum çaldı. MHP'nin Özel Kalem Müdürü arıyordu. Telefonu açtım ve karşımda Devlet Bahçeli'yi buldum. Devlet Bahçeli dün beni aradı, Kandil vesilesiyle aradığını ifade etti. Sesi son derece sağlıklı, hatta espriler yaptı. "Sayın Genel Başkan hakkınızda birçok tevatür var" dedim, "Yok, ben gayet iyiyim" dedi. Bayram sonrası da hızla mesaiye dönmek için hazırım."

'ENTÜBE EDİLDİ' İDDİASI YALANLANDI

Gazeteci Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili 'entübe edildi' iddiasını paylaşmıştı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını bildirmişti.

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Gazeteci Can Ataklı hakkında ise soruşturma başlatılmıştı.