Bahçeli: Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, toparlanmaya ihtiyacı var

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Türk siyasetinde bir reforma, toparlanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Konuşmasında bir bölümünde CHP'de genel başkan değişikliğinin yaşandığı kurultaya değinen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım' açıklamaları, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamlaarda bulundu.

Konuşmasına Türk siyasetine yönelik "reform" mesajıyla başlayan Bahçeli, "Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, toparlanmaya, yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var" dedi.

Devamla, CHP'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultay'ına yönelik mesajlar veren Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını "gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanma" olarak niteledi.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım' açıklamaları, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını bilmesi gerekiyordu" dedi.

İsrail-Filistin hattında devam eden çatışmalara yönelik de konuşan Bahçeli, Ankara'nın tavrının 'sağlam' olduğunu savundu, atılacak her adıma destek olunması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımız münasebetiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden yurttaşlarımıza en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, yalanı kana kana içenlerin harcı olamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Türk siyasetinin bir ahlak reformuna yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Buna da Milliyetçi Hareket Partisi muktedirdir.

"GÜNÜBİRLİK, GÜDÜMLÜ SİYASET YAPMIYORUZ"

Ülkemize gönül verdik. Gönül kazanmak gönüller almak istiyoruz. Bugün hepimizin dünyada yaşananları kavramak ve sağ duyulu teklifler getirmektir. Daha müreffeh bir Türkiye önceliğimizdir.

Önümüze çıkan engelleri aşıyor, değişim dinamiklerini eklemleyerek dengeli ilerleme kaydediyoruz. Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Kuru gürültüden ibaret siyasete kulak vermiyoruz. Boş söyleyene aldırmıyoruz. Esaret ile özgürlük arasında mekik dokuyanların kime özdeşleştiği bellidir. Bizim de nereden doğduğumuz bariz bir gerçektir. Gönül kazanmak, gönül almak istiyoruz.

"SİYASİ DEVŞİRMELER SAVRULUP DURACAK"

Siyasi devşirmeler de hiç ara vermeden buradan oraya savrulup duracak. Kendi evindeki dolu testiyi görmeyip başkasının avucundan su içmeye kalkanların ne kandığı ne da doyduğu bakidir.

Daha müreffeh bir Türkiye önceliğimizdir. Orhun Kitabeleri baştan aşağı milli şuur ve cihan hakimiyeti ülküsü ile dolu bir eserdir. Bir hilal gibi parlayıp çıkan MHP, dar görüşlü, kısa menzilli olmamıştır.

Hiçbir zaman çorak yere tohum ekmedik. İlkelerimizden ödün vermedik. Tutarlılığımızdan şaşmadık. Birileri gibi ülkü sevdamızı bahis konusu yapmadık, pazarlık malzemesi yapacak kadar alçalmadık. Fildişi kulelerde milliyetçilik taslamadık milletimiz ile iç içe olduk. Siyasette sürekli göçenlerle ne işimiz olmuştur ne de olacaktır. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de asla bakmayız.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI GECİKMİŞ BİR İTİRAF"

Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım' açıklamaları, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını bilmesi gerekiyordu.

CHP'deki genel başkan değişimi bizim konumuz ve gündemimiz değildir. Bize 'hayırlı olsun' demek düşer. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partide şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara mesaj gönderilmesidir. Kurultayda terörist başını selamlamaları PKK'yi selamlamaktır. Bu tiplerden millete ve ülkeye hayır gelmez. CHP yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür. Osman Kavala suçludur, Soros'çudur ve cezasını çekecektir.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Bir halkın imhasına göz yumamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayıştır. Küresel vicdan buzlu ve sislidir. İsrail'e nefret ve lanet yağmaktadır. Buna rağmen Gazze havadan ve karadan yine abluka altındadır.

Hastaneler, çocuk parkları bombalanmaktadır. Silahlar derhal susmalı ve ateşkes sağlanmalıdır. Kalıcı barış için yarın bile geçtir. İsrail terörüne karşı Türkiye’nin duruşu sağlamdır. Duamız ve desteğimiz Filistinli kardeşlerimize yöneliktir. MHP’nin Sayın cumhurbaşkanımızın alacağı her karar ve politikanın sonuna kadar yanındadır.

Katılaşan sosyal ilişkileri gözden geçirdiğimizde milli bekamızı can pahasına koruma sorumluluğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Köprünün altından artık çok su geçmiştir. Devir artık Türk devridir.

Dünyanın kalbi Türk kuşağında atmaktadır. Barış, Türk kuşağının müjdesidir. Türk devletleri zirvesi 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılmıştır. Zirve dünyaya bir mesaj vermiştir. Türk dünyasını beraberlik ruhu her alanda gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacaktır. Haksızlıklar karşısında susmak Türklüğe yabancıdır.

10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete iştigal edişini anacağız. Atatürk fani bir insandır. Ancak bıraktığı eserleri, hizmetleri bizimle ebediyen yaşayacaktır."