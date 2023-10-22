Bahçeli, "Türkiye süratle devreye girmeli" demişti, MHP'den yeni açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ateşkes sağlanmazsa Türkiye süratle devreye girmeli" açıklmasının ardından MHP Genel Merkezi'nden yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış görüşmelerine ilişkin çabalarının kuvvetle desteklendiği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Gazze’de 24 saat içinde ateşkes sağlanamaması halinde Türkiye’nin devreye girmesi” çağrısının ardından MHP Genel Merkezi'nden yeni bir açıklama daha yapıldı.

Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy, kendisinin MHP Genel Merkezi’nden arandığını belirterek sosyal medya platformu X üzerinden MHP Genel Mekezi'nden paylaşılan açıklamalarını paylaştı.

Ersoy, paylaşımında şunları aktardı:

Az önce MHP Genel Merkezi’nden aradılar.



Dün yayında aktardığım noktalara işaret ederek, Sn. Bahçeli’nin;



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kahire’deki önerileri çerçevesinde Türkiye’nin uluslararası toplumla entegre şekilde sorunun çözümü için katkı sunmaya hazır olduğunu.… https://t.co/SPXpJPIPRx — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) October 22, 2023

“Dün yayında aktardığım noktalara işaret ederek, sayın Bahçeli’nin; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kahire’deki önerileri çerçevesinde Türkiye’nin uluslararası toplumla entegre şekilde sorunun çözümü için katkı sunmaya hazır olduğunu (garantörlük), Gazze’de yaşanan sivil katliamların nefsi müdafaa olarak asla değerlendirilemeyeceğini, ABD’nin sorumsuz davranarak ateşe benzinle gittiğini, acilen ateşkes, barış görüşmeleri ve iki devletli çözüm noktasında inisiyatif alınması gerektiğini, sayın Cumhurbaşkanı’nın bu yöndeki çabalarının da kuvvetle desteklendiğini ifade ettiler.”