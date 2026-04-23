Bahçeli: Uzak Şehir dizisini kaçırmadan izliyorum, Türk dizileri desteklenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk dizilerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve beraberindeki heyeti kabul eden Bahçeli, televizyonların devlet ve millet için önemine değindi.

"Türk dizilerinin dünyadaki başarısından" bahseden Bahçeli, bu dizilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Milliyet'in aktardığı habere göre Bahçeli, özellikle Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisini kaçırmadan izlediğini kaydetti.

Bahçeli, daha önce NOW TV'de yayınlanan "Yeraltı" dizisinde "Bozkurt Hanoğlu" rolünde oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını açıklamıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."