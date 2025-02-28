Bahçeli 'vefat etti' diyen Gelecek Partili gözaltına alındı: Görevden alındı

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği yönünde sosyla medyadan paylaşımda bulundu.

Velioğlu paylaşımında, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacak. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Allah Rahmet eylesin" dedi.

ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımının ardından gözaltına alınan Velioğlu, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

GÖREVDEN ALINDI

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu'nun görevden alındığını şu ifadelerle duyurdu: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir."

BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği bildirilmişti.



MHP’den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denilmişti.

Ameliyatın üzerinden yaklaşık bir ay geçti.