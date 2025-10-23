Bahçeli yanıtladı: Öcalan için 'kurucu önder' ifadesini neden kullandı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' ifadesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Odatv'den Can Özçelik'e konuşan Bahçeli, süreci "İki nokta arasında düz bir çizgi" diye tanımladı.

"Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır" diyen Bahçeli, "Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu önder’ ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak" ifadelerini kullandı.

KUZEY KIBRIS AÇIKLAMASI

Kuzey Kıbrıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"218 bin kişi oy kullandı. Seçim pusulasında yeni seçilen Cumhurbaşkanının adının ve partisinin olmasıyla Ersin Tatar Beyefendinin sadece adının yazmasındaki farkı oy kullanan seçmen açısından ne ölçüde etkili olduğunu gördük. Seçim öncesinde TV kanallarında federasyon mu iki devletli çözüm mü tartışmaları çok yapıldı. Bu yüzden federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım. Çünkü bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur. KKTC’de federasyon, Suriye’deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır."