Bahçeli'ye göre depremin izleri silinmiş: Hala bunca hizmeti görmekten kaçınanlar...

Milliyetçi Hareket Partisi (CHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçasıdır. Hayat ve gelecek projelerini buna müzahir yapmak beka ölçüsünde mecburiyettir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ardışık depremlerin ülkeyi can evinden vurduğunu söyledi. Bahçeli, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallenin depremin ağır tahribatlarıyla sarsıldığını anımsattı.

DEPREMİN İZLERİ SİLİNMİŞ!

Depremde 54 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, 107 bin yurttaşın da yaralandığını hatırlatan Bahçeli, izlerin kademe kademe 'silindiğini' savundu:

"Hayaller toprak altında kaldı. Nice umutlar, nice özlemler, nice yaşama sevinç ve hedefleri kesintiye uğradı ve kayboldu. Ancak, 'Orada kimse var mı?' sorusuna refakat eden insanüstü arama-kurtarma çalışmalarıyla soğuğun, karanlığın ve ağır enkazın kalın örtüsü günbegün aralandı ve hatta parçalandı. Hayat ışığı taş, beton ve moloz yıkıntılarıyla kapansa da Türkiye'miz tek yürek olup felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu. İstismar, inkar ve iftira mevziisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat'ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi."

"GIPTA EDİLECEK ÇALIŞMALAR..."

6 Şubat 2023 tarihinden buyana depremden etkilenen illerin yeniden ve hızla inşa edildiğini iddia eden Bahçeli, iktidarın verilen sözlerin çok altında kalan konut ve iş yeri teslimine ilişkin rakamların gıpta edilecek bir çalışmayla yürütüldüğünü savundu.

"Gıpta edilecek bir çalışmayla depremzede vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti yeni yuvalarına kavuştu. İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu, yıl sonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanıp tesliminin sağlanmasıyla toplamda 654 bin 563 konut hedefine inşallah ulaşılmış olacaktır. Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır. Hala bunca hizmeti görmekten kaçınanları, yapılan eserleri hiçe sayanları, verilen emekleri boşa görenleri, dökülen alın terlerini ve ödenen bedelleri hafife alanları ciddiyetsiz, samimiyetsiz, sorumsuz ve art niyetli değerlendirdiğimizi özellikle ifade etmek başlıca vicdani ve insani görevimizdir."

"TÜRKİYE DEPREM KUŞAĞINDADIR"

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasıyla tekrar nükseden büyük deprem ihtimal ve ihbarlarını dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmanın, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmenin acil bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçasıdır. Hayat ve gelecek projelerini buna müzahir yapmak beka ölçüsünde mecburiyettir. Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul'da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur. Türkiye'miz deprem kuşağındadır. Bundan sonra da depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir coğrafi gerçektir. Gerçeklerden kaçarak, gerçeklere gözümüzü kapatarak herhangi bir soruna göğüs germek veya çözüm getirmek söz konusu değildir."