'Bahçeli'ye hakaret' iddiasıyla tutuklanmıştı: Astrolog Hilal Saraç tahliye edildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan astrolog Hilal Saraç hakkında tahliye kararı verildi.

Saraç, tahliye edildikten sonra sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri, sevgiyle kucaklıyorum."

NE OLMUŞTU?

Saraç, sosyal medya hesabından Erdoğan ve Bahçeli hakkında paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından Saraç hakkında Erdoğan ve Bahçeli'ye 'alenen hakaret ettiği' gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denilmişti.