Bahçeli'ye yanıt Yeni Şafak'tan: "Komisyon İmralı'ya gitmesin"

AKP’ye en yakın yayın organlarından Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısına cevap verdi. Areda Survey’in yaptığı ankete yer veren gazete “Komisyon İmralı’ya Gitmesin” manşetiyle çıktı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Komisyon kurulmadan önce, mayıs ayında DEM Parti heyeti İmralı’ya bir ziyaret gerçekleştirmiş, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın bu görüşmede komisyonla bir araya gelmek istediğini söylediği iddia edilmişti. Medyaya sızdırılan 28 sayfalık “İkinci İmralı Notları”nda Öcalan’ın “Gerekçelerim uzun. Komisyon gelirse anlatacağım” ifadelerine yer vermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından DEM Parti, “Komisyon adaya gitsin” çağrılarını artırdı. Ancak Ankara’da tam tersi bir değerlendirme var: “Süreç doğru ilerliyor, odağımız kaymamalı.”

Meclis’in İmralı’ya gitmesinin endişe yaratacağı iddia edilen haberde şöyle devam edildi: “Son gelişmeler ışığında Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına ilişkin Areda Survey tarafından yapılan bir çalışma ise, bu endişeleri haklı çıkardı. 3–4 Kasım tarihleri arası Türkiye genelinden 1100 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 76,7’si, komisyonun İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmesine karşı çıkıyor. Araştırmaya göre, Öcalan ile görüşülmesini isteyenlerin oranı sadece yüzde 23,3.”

Haberde Bahçeli’nin sözlerine ise yer verilmedi. İlk sayfada Bahçeli’nin sadece “Cumhur İttikafı’nda ihtilaf söz konusu değildir” sözlerine yer verildi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli dünkü grup toplantısında "Meclis’te kurulan Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır" demişti.