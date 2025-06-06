Bahçeli: Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün sevinçli bir iklimde mübarek Kurban Bayramı'nın idrak edildiğini belirten Bahçeli, "Sevinçli bir iklimden kastım terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir. PKK'nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış, bu da 12 Mayıs'ta 12. kongreyle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Türkiye'nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır" dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye'yi ‘Terörsüz Türkiye' olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından da büyük güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabul edilmesinin de önemli bir anlayışının ruhu, başlangıcıdır. O sebepten dolayı bugünkü bayram, geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli."

CHP'YE: SOKAKLARDA TASLARA GEREK YOK

"Türkiye böyle bir sürece girdiği zaman, üniversite gençliği üzerinde birtakım çağrılar yaparak kendilerinin gelemediği sokağa gençleri götürme gayreti geleceğe doğru önemli bir yanlışın başlangıcı kabul edilir" diyen Bahçeli, "Bunu 1968 döneminden bu yana bu millet yaşamıştır. Tekrar yaşamamak lazımdır. Gençlik milletimizin göz bebeğidir. Hele hele 21. yüzyılın süper güç olmasında önemli bir kadro olarak yetişmeleri elzem olan bir gençliktir. Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti: "Dolayısıyla öncelikle bütün siyasi partilere ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Yoksa kafamın tası attı, şunu şöyle edecek, böyle edecek. Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır."

ANAYASA ÇAĞRISI

Yeni anayasa için çağrı yapan Bahçeli, "Önümüzdeki dönemde, yani bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını da arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Yani darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları söyledi: "İkinci olarak Siyasi Partiler Kanunu, üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğü güncellenmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokulmalıdır. Meclis tartışmalarını da artık Meclis'e yakışır bir üslup içerisinde, karşılıklı anlayış, sevgi ve kardeşlik bağında devam etmelerini sağlayacak bir yapıya ulaştırmalarında yarar vardır. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır, Türkiye Partisi olmak mecburiyetindedir."