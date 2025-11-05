Bahçeli yeşil ışık yaktı, DEM Edirne’ye gitti: Demirtaş’ı bırakın

HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AİHM'in kararı sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dikkati çeken bir açıklama yaptı. Soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi. İmralı'ya heyet gönderilmesi için çağrı yapan Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir.

MHP, böyle bir heyete katılmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, konuşmasında "Cumhur İttifakı yoluna devam edecek" mesajını verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a tepki gösteren Bahçeli, "Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır. Had ve hudut aşımına asla girmemeleri asıldır, kaçınılmazdır" dedi.

Çağrıda bulunan Bahçeli, "Meclis’te kurulan Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı mesajı veren Bahçeli, "AK Parti ile aramızda bir hadise değil, iki tarafı sımsıkı saran ve kuşatan bir hakikat vardır. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek" dedi. MHP lideri, grup toplantısındaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugünün BirGün'ü

HAYIRLI OLUR

Cezaevindeki Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını verdi. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2'nci Dairesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tekrar tutuklanmasıyla ilgili ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Türkiye'nin itirazını reddetti. DEM Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada kararın kesinleştiği ifade edildi ve söz konusu davayla ilgili isimlerin serbest bırakılması talep edildi. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından DEM Parti Heyeti dün Demirtaş’ı ziyaret etti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Demirtaş da AİHM kararının ardından açıklama yayımladı ve "Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir" dedi. Demirtaş daha son yayımladığı mesajda ise MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek; "Tabuları yıktı, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini gösterdi!" ifadelerini kullandı. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM’nin ihlal kararının kesinleşmesinin ardından müvekkilinin tahliyesi için mahkemeye başvuruda bulunduklarını açıkladı. Karaman başvuruyla ilgili şunları söyledi: “Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yirmi ikinci istinaf ceza dairesine başvurumuzu yaptık. İstinaf dairesi burada iki şey yapabilir. Birincisi hemen bu kesinleşen AİHM kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir. Yani dosya zaten istinaf dairesinde, istinaf incelemesi için, hukuksal denetim için orada bulunuyor. Dolayısıyla yani bu yönüyle hem sadece AİHM kararını esas almak suretiyle bir karar verebilir, diğer taraftan dosyayı esasından da inceleyip, yine AHİM kararını da gözeterek bir tahliye kararı verebilir ve belki de bir bozma ya da kaldırma kararı da bu yönde bir karar da verebilir.”

***

TÜM ARKADAŞLARIMIZI BIRAKIN

Partisinin grup toplantısında Bahçeli’nin AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı sonrası “tahliyesi hayırlı olur” sözlerini olumlu bulduklarını söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “4 Kasım’la başlayan tasfiye siyasetinin artık sonlanması gerekir. Sadece Demirtaş ve Yüksekdağ değil, Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalı. Sürgündekiler ülkesine, tutsak siyasetçiler meydanlara, barış bu topraklara dönmelidir” dedi. Bakırhan, “Tam dokuz yıl önce, 4 Kasım’da eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile milletvekillerimiz evlerinden alınıp tutuklandı. Bu sadece bir tutuklama dalgası değildi; Kürt meselesine ve üçüncü yol siyasetine karşı başlatılan bir tasfiye hamlesiydi” ifadelerini kullandı.

***

TTB: KARAR HEMEN UYGULANMALI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararına ilişkin açıklamada bulundu. Sağkan, kararın “ezbere yorumlarla değil, hukukun temel ilkeleri çerçevesinde” değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sağkan, AİHM’in Demirtaş hakkında 2020 ve 2025 yıllarında verdiği kararların, yalnızca kişi hürriyetinin ihlal edildiğini göstermediğini belirtti. Sağkan, mahkemenin aynı zamanda yargılama süreçlerinde “çoğulculuğu bastırma ve politik tartışma alanını daraltma” gibi gizli amaçlar güdüldüğünü de tespit ettiğini hatırlattı.

***

İMRALI MESAJI

DEM Parti İmralı Heyeti, önceki gün ziyaret ettiği PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını aktardı. Öcalan, "Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır" dedi.