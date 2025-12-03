Bahçeli'yi eleştiren Barzani'ye cevap Dışişleri'nden geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen sempozyuma katılımının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Barzani Karargahı Sözcülüğü'nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hâlâ eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadelerine yönelik cevap geldi.

Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Barzani Karargahı'nın sözleri "saygısız, provakatif ve kabul edilemez" olarak nitelendirilirken, söz konusu açıklama için sorumlular hakkında derhal işlem yapılması istendiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına bugün (2 Aralık) yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.

KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir."