Bahçeli'yi eleştiren Barzani'ye cevap Dışişleri'nden geldi
Kürdistan Demokrat Partisi Mesud Barzani'nin iletişim ofisinin Devlet Bahçeli hakkındaki sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık yapmış olduğu yazılı açıklamada "KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir" dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen sempozyuma katılımının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Barzani Karargahı Sözcülüğü'nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hâlâ eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadelerine yönelik cevap geldi.
Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Barzani Karargahı'nın sözleri "saygısız, provakatif ve kabul edilemez" olarak nitelendirilirken, söz konusu açıklama için sorumlular hakkında derhal işlem yapılması istendiği belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına bugün (2 Aralık) yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.
KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir."
Barzani, Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Melayê Cizîrî Sempozyumu'na yanında üniformalı ve uzun namlulu silahlar olan korumalarla gelmişti. Söz konusu görüntü eleştirilere neden olurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şu sözlerle tepki göstermişti:
"Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."
Bunun ardından Barzani'nin Ofisi'nden açıklama yapıldı ve "Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır" denildi.