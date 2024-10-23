Bahçeli'yi eleştiren Dervişoğlu idam ipi attı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösteren Dervişoğlu, "İhanet çemberi artık alabildiğine genişlemiş, ve hayat sahamızı öylesine daraltmıştır ki, son bir organize darbe ile tamamen nefessiz bırakılabileceğimiz bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Üç beş oy veya anayasa değişikliği için gerekli nisabı tamamlamak, Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha cumhurbaşkanlığına aday yapmak uğruna inandığımız değerlerden vazgeçip, ihanete el uzatmak düşüklüğüne katlanamayız.

Saray'daki zat, bebek katillerinin itibarını, bebeklerin hayatına ve annelerin gözyaşlarına, hasta ve muhtaç vatandaşların acılarını, ailesinin parasına ve gücüne; Türk milletinin şeref ve haysiyetini ise milyonlarca ipsiz sapsız vatansıza tercih ettiğini, dahası bu bilinçli planı sonuna kadar sürdüreceğini tüm söz ve eylemleriyle göstermektedir. Adına iktidar demenin bile artık gereksiz olduğu bu 'yapı', tamamen meşruiyetini yitirmiş haldedir. Evet, bu iktidar gayrımeşrudur! İktidardakiler gayrımeşrudur!"

Bahçeli'ye de depki gösteren Dervişoğlu, "Bu ülkenin geleceğini, bu devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir" dedi ve ekledi: "Bizim cesetlerimizi çiğnemeden o canibaşı bu Meclis'e giremez."

İDAM İPİ FIRLATTI

Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'a ip attığını belirterek, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, elinde tuttuğu idam ipini yere fırlattı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir, haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücübaşına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli’ye verdiği cevaba bakın, el yükseltiyormuş! Türkiye kumar masası mıdır?" diye konuştu.

Dervişoğlu, "Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar, akıl ve izanını yitirmiş ortağı, vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefet artık bizler için yok hükmündedir" dedi.