Bahçeli'yle el sıkışması sorulan Dervişoğlu, Demirel ile Ecevit'i hatırlattı: "Şimdi bana öyle bir cevap verdirtmeyin yani"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ile görüşen Dervişoğlu görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, bir gazetecinin Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’deki törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkışmasıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ben Sayın Bahçeli ile her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok. Ben bazı alanlarda 'el uzatma' kavramı üzerinde yapılması icap eden tartışmalara işaret ettim. Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit arasında da bu yaşanmıştı. Sayın Demirel bir Anıtkabir ziyaretinde Ecevit'in elini sıkınca gazeteciler de bunu ona sormuştu. O da cevaben ‘neresini sıkacaktım’ cevabı vermişti. Şimdi bana öyle bir cevap verdirtmeyin yani.”