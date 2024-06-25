Bahçeli yürümekte zorlandı, gazeteciler uzaklaştırıldı: MHP kaynaklarından açıklama

Partisinin bugünkü grup toplantısını oturarak gerçekleştiren MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlandığı iddia edildi. Grup toplantısından ayrılırken yürümekte zorlandığı belirtilen Bahçeli, bir süre Meclis kulisinde dinlendi, gazeteciler ise salondan uzaklaştırıldı. MHP kaynakları, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, MHP liderinin tansiyon problemi yaşadığını bildirdi.

Partisinin bugünkü grup toplantısına yaklaşık yarım saat geç başlayan ve konuşmasını ayakta değil oturarak gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlandığı iddia edildi.

Bahçeli'nin grup toplantısının ardından sağlık sorunu yaşadığı ve basın mensuplarının da Bahçeli'nin bulunduğu salondan uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre, gazetecilerin uzaklaştırıldığı salonda bir süre dinlenen Bahçeli daha sonra salondan ayrıldı.

MHP kaynakları, Bahçeli'nin sabah saatlerinde de ufak bir tansiyon problemi yaşadığını, şu anda bir sağlık problemi olmadığını ve Genel Merkez'de çalışmalarına devam ettiği bilgisini verdi.