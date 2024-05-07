Bahçeli’de ‘yumuşama’ yok: Osman Kavala üzerinden sert mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Gezi Davası ile ilgili yazdıklarına tepki göstererek, "'Suç eskidi, yeni sistemde geçersiz' demek devleti ve milleti bilmeyen, bilse de hasır altı eden tetikçilerin ve kimliksizliklerin harcıdır" dedi. Sinan Ateş davası hakkında da mesaj veren Bahçeli, "İddianame mahkeme tarafından kabul edilip yargılanma süreci derhal başlatılmalıdır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenleri hedef aldı.

Bahçeli, şunları söyledi: "1 Mayıs'ta yalnızca görevini yapan ve sağduyulu tavrı nedeniyle Türk polisine düşmanca saldıranlar, nefretle muamele edenler Haçlı kalıntısı ve düşman bakiyesidir. Emek gücü bir kimsenin çalışma ve mal üretme kudretidir. Hayatları miskinlik, tembellik, hainlik ve utanmazlıkla geçen küçük bir azınlığın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sahneye çıkıp Taksim'e yürüme ve gösteri yapma niyeti maksatlıdır, madrabazlıktır."

TAKSİM ISRARI NİYE?

"Emek ve Dayanışma Günü'nü Türkiye'nin her yerinde kutlamak mümkündür" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Peki bu Taksim ısrarı niyedir? Buradaki amaç nedir? Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'le ne alakası vardır? 1977'deki acıklı ve vahim hadiselerin tekrarı mı planlanmaktadır? Taksim inadının altında yatan hesap nedir? CHP'nin, DEM'in ve marjinal partilerin bu düşmanlığa çanak tutmaları kimin kiminle yol yürüdüğünün teyit edilmiş özetidir."

İSRAİL TEPKİSİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye'nin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ile ilgili açılan davaya müdahil olması önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'le ticaretin durdurulması kararının yerinde olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye'nin İsrail'le ticaretini dillerine dolayıp fitne çıkaranların hesapları bozulmuştur" dedi.

"Netanyahu için hesap günü yakındır" diyen Bahçeli, "Bundan kaçış veya kurtuluş söz konusu değildir. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu inşallah boğacaktır" ifadelerini kullandı.

'SİYASETTE NORMALLEŞME' TARTIŞMASI

Siyasette normalleşme tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır. Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeceğimize dikkat etmekte yarar vardır. Siyaset kavga arenası değil, konuşma ve sorunları çözme sahasıdır" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Neymiş, CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ettiğinde saati sorunca, 'sen önce Kavala’yı çıkar' cevabını almış. Anlamadığımız şudur, sayın Özel’in kolunda saati yok mudur? Haydi yok diyelim, beraberindeki arkadaşlarında da mı yoktur?

Sayın Özel’in saati sormak yerine PKK’ya ve FETÖ’ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Türkiye hukuk devletidir, yargımız bağımsız ve tarafsızdır demesi taşıdığı sorumluluğa uygun düşmez miydi? AB’li politikacıların kara propagandasına kulak verip bunları ham haliyle ülkemize taşıyacağına Türkiye’nin egemen devlet onuruna korkusuzca sahip çıkması doğru olmaz mıydı?

Bırakın Kavala’yı da kanun kaçağı FETÖ’cüleri ve PKK’lıları Türkiye’ye ne zaman teslim edeceksiniz sorusunu soramaz mıydı? Sayın Özel saati merak ederse bana sorabilir, köstekli saatimi açar, kendisiyle açık açık da paylaşırım."

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine de değinen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP Genel Başkanı'nın görüşmesinin esasını es geçip boş koltukla meşgul olanların boşa ve boşluğa düşmeleri pek tabii kendi bilecekleri şeydir. Bir defa siyasetin yumuşama ve normalleşmesinin vasatı Türkiye ve Türk milletinin ortak değerleri, ortak çıkarları, ortak geleceğidir" ifadelerini kullandı.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

Gezi tutuklusu Osman Kavala'nın yeniden yargılama tartışmasına ilişkin Bahçeli, "Gezi Parkı Davası'nda hüküm alan Osman Kavala'nın yeniden yargılanması ya da serbest bırakılması konusunda kamçılanan sipariş bir süreç devamlı suretle ilerletilmektedir" ifadelerini kullandı.

ABDULKADİR SELVİ'Yİ HEDEF ALDI

Bahçeli, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Gezi Davası ile ilgili yazdıklarına tepki gösterdi.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Gezi Davası'na ceza verilmesine esas teşkil eden ve ortadan kaldırılmak istendiği iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden kastedilen başbaşkan ve bakanlar kuruluymuş. Eğer yapılan itirazlar reddedilirse Gezi sanıkları Anayasa değişikliği ile getirilen sistemden yararlanacaklarmış. Yeni hükümet sisteminde yürütme gücü bakanlar kurulu tarafından değil, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından kullanılmaktaymış. Başbakan ve bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin içinde yaşatılıyormuş. Suçun mağduru olan hükümet, yasa ve anayasadan çıkarılmış. Ortada mağdur olmayan bir suç kalmış. Mağdur olmayan suç olmazmış!

Emin olunuz bunları kaleme alan şahıs, doğrudan doğruya 'Osman Kavala serbest bırakılmalıdır' dese daha tutarlı ve omurgalı bir açıklama yapmış olurdu. 'Suç eskidi, yeni sistemde geçersiz' demek devleti ve milleti bilmeyen, bilse de hasır altı eden tetikçilerin ve kimliksizliklerin harcıdır. Bunlar Gezi'nin gizli adamlarıdır."

SİNAN ATEŞ DAVASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin iddianamenin hazırlanmasına da değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Hayatlarında tek bir ülkücünün hukukunu ve haysiyetini gözetmeyen mihrakların partimiz ve Ülkü Ocaklarını cinayetle anma teşebbüsleri ayrıca değerlendirilmesi gereken şerefsizce bir saldırganlıktır.

Bugüne kadar niye iddianame hazırlanmadı diye sordular. İddianame hazırlandı, içi boş dediler. Davamızı yargılamak için kuyruğa girdiler. MHP olarak beklentimiz şudur; iddianame ile ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılanma süreci derhal başlatılmalıdır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Hatta şahit olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. Televizyon ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek, Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz."