Bahçeli’den Esad ile işbirliği için çağrı

Haber Merkezi

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail’e sert tepki göstererek, ‘‘Şam ile işbirliği kurulmalı. Bölücü terör örgütünün kaynağında Türkiye ile Suriye’nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır’’ dedi. MHP lideri ayrıca, Özgür Özel’in ‘normalleşme’ çağrılarına ilişkin ‘‘Türkiye’de anormal bir şey yoktur. Özgür Bey’e adam gibi duruş sergilemesini tavsiye ediyorum’’ diye konuştu.

Türkiye’nin İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında yakalama kararı çıkarmasını talep eden Bahçeli öte yandan ‘‘Esad ile işbirliği’’ çağrısı da yaptı. Bahçeli şöyle konuştu: ‘‘Türkiye Suriye yönetimi ile karşılıklı el ele vererek işbirliği köprüsü inşa ederek terör örgütünün istilasına müsaade edilmemelidir. Şam ile işbirliği kurulmalı. Bölücü terör örgütünün kaynağında Türkiye ile Suriye’nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır.’’