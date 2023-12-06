Bahçeli’den Hamas’a ‘terör örgütü’ diyenlere tepki

Devlet Bahçeli, Hamas’ı ‘terör örgütü’ olarak niteleyenlere tepki göstererek, “Bize göre halkını savunuyor” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genellikle Salı günleri yaptığı grup konuşmasını dün atladı. Ancak Bahçeli, partisinin yayın organı Türkgün gazetesine konuştu.

Türkiye’nin Hamas’a bakışını eleştirenlere tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi: “Hamas’a terör örgütü gözüyle bakılması yanlıştır, art niyetliliktir, iki yüzlülüktür. Hamas’ın çok yönlü değerlendirilmesi başka, terör örgütü yaftası vurmak başkadır. ABD’nin PKK-PYD-YPG-FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilişkisi milletimizi ve beşeriyeti kaygılandırmaktadır. Bu ülkenin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması müttefiklik namusu adına tarihi, hukuki ve demokratik sorumluluğudur. Bize göre Hamas halkını savunuyor. Terör örgütü arayanlar, elini tutup silah ve mühimmat verdiği bölücü hainlere bakmalıdır.”