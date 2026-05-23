Bahçeli’den Trabzonspor’a tebrik mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası’nı 10’uncu kez müzesine götüren Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bahçeli, açıklamasında Trabzonspor’un başarısını “Karadeniz’in mücadeleci ruhu” ifadeleriyle değerlendirdi.

Bahçeli’nin mesajı şöyle:

“Ziraat Türkiye Kupası’nı 10’uncu kez müzesine taşıyarak Karadeniz’in mücadeleci ruhunu bir kez daha futbol sahalarına yansıtan 2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor camiasının yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum.

Önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Avrupa mücadelesinde de kendilerine üstün başarılar diliyorum.”