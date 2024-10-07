Bahçelievler asla unutulmayacak

Haber Merkezi

Ankara Bahçelievler katliamının üzerinden 46 yıl geçti. 8 Ekim 1978 tarihinde aralarında Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı’nın da bulunduğu grup tarafından katledilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi Serdar Alten, Hürcan Gürses, Efraim Ezgin, Latif Can, Osman Nuri Uzunlar, Faruk Erzan ve Salih Gevence Bursa’daki mezarları başında anıldı.

Duvar’da yer alan habere göre Yenişehir Mezarlığı’nda Latif Can ve Osman Nuri Uzunlar’ın mezarlarının ziyaret edilmesinin ardından Çeltikçi Mezarlığı’nda Efraim Ezgin’in mezarı ziyaret edildi. Anmaya Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Yönetimi, Türkiye İşçi Partisi Bursa İl Yönetimi, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal katıldı. Mezarlara karanfil bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Anmada konuşma yapan Cemal Turan, "Karanlık emellere sahip gizli-faşist bir iktidar odağının 12 Eylül darbesi uğrağına ülkeyi adım adım götüren ve sonrasında da bugünlere kadar getiren uğursuz planlarının bir sonucudur Bahçelievler Katliamı" dedi. Katliamın katillerinin belli olduğunu söyleyen Turan, avukat Erşen Sasal ve Nezahat Gündoğmuş’un uğraslarıyla gereken cezayı almalarına rağmen katillerin ‘yanlışlıkla’ ya da ‘ceza indirimiyle’ serbest bırakıldıklarını söyledi.

Altın Koza’da ilk kez gösterilen Bahçelievler Katliamı’nı anlatan ‘Hiçbir Şey Yerinde Değil’ filmi hakkında konuşan Turan, filmin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi. Turan, "Dava kayıtları-tutanakları ile belgelenmiş bulunan Bahçelievler Katliamını, yapıtın ‘kurmaca’ olmasının yarattığı çerçeve içerisinde istediği gibi eğip bükmesi, katiller ile öldürülen arkadaşlarımızı neredeyse eşitleyen bir yaklaşıma sahip olması, bu vahşi katliamın nedenini katillerin ‘siyasi inancı’ olarak açıklamaya çalışması bizleri ciddi bir biçimde düşündürmektedir" diye konuştu.