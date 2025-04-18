Bahçelievler belediye başkanı kim ve Bahçelievler hangi partide? (2025 Güncel)

İstanbul'un seçim sonuçları merak edilen ilçelerinden biri olan Bahçelievler'in belediye başkanı kimdir? Bahçelievler'de 31 Mart 2024'te hangi aday yüzde kaç oy aldı? Bahçelievler Belediyesi hangi partide? Detaylar şöyle:

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 1963 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olup, radyoloji uzmanıdır. 2019 yılında %49,89 oy oranıyla Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Bahadır, 31 Mart 2024 seçimlerini de kazanarak ikinci kez bu göreve gelmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

31 MART 2024 BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI

2024 yerel seçimleri İstanbul’un gözde ilçelerinden Bahçelievler’de büyük bir heyecana sahne oldu. Sandıkların tamamının açılmasıyla birlikte kazanan belli oldu. AKP adayı Hakan Bahadır, oyların çoğunluğunu alarak yeniden Bahçelievler Belediye Başkanı seçildi. Seçimin ikinci sırasında ise CHP adayı Emine Gülizar Emecan yer aldı.

AKP'nin adayı Hakan Bahadır, %47,2 oy oranıyla Bahçelievler'de ipi göğüsleyen isim oldu. En yakın rakibi CHP adayı Emine Gülizar Emecan ise %44,11 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

2024 Bahçelievler Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları