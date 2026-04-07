Bahçelievler Belediye Meclisi'nde AKP'li Özdemir, CHP'li Özcan'a 'ahmak' dedi

Bahçelievler Belediye Meclis toplantısında tartışma yaşandı.

AKP yönetimindeki Bahçelievler Belediye Meclis toplantısında AKP'li meclis üyesi Yasin Özdemir, CHP'li Gencay Özcan'a ahmak dedi.

Özdemir, "Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış. Gencay başkan da derdini mübaşire anlatıyor" dedi.

ÖZCAN, İMAMOĞLU'NA AÇILAN DAVAYI HATIRLATTI

Özcan ise tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargılmayı hatırlatarak "Ekrem Başkan YSK kuruluna yönelik ahmak dediği iddiasıyla yargılandı arkadaşlar. Bana şimdi ahmak dedi bak atasözüymüş adamı neden yargıladınız o zaman. Sen de ahmak dedin. Yargılanmazsın ama sen sırtın sağlam yerde" sözleriyle yanıt verdi.