Bahçelievler'de 15 yaşındaki çocuk öldürüldü: 2 kişi gözaltında

Bahçelievler'de 15 yaşındaki çocuğu öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 21.30'da polis merkezine giden 18 yaşındaki Sıla Y'nin cinayet ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri, Zafer Mahallesi Eflatun Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumundaki daireye gitti.

Kapının tel kısmından içeride hareketsiz yatan bir kişiyi gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Dairenin kapısı koçbaşı ile kırıldıktan sonra içeri giren ekipler, baş ucunda boş mermi kovanı bulunan 15 yaşındaki Ahmet Mohamad'ın silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ANKARA'DA YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olay ile ilgisi olduğu belirlenen yabancı uyruklu Semir Alo, aynı mahalledeki başka bir evde yakalandı.

Alo'nun "ruhsatsız silah bulundurmak", "kapkaç" ve "motosiklet hırsızlığı" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Cinayeti işlediği öne sürülen yabancı uyruklu Zekeriya Mohamad ise Ankara'da yakalandı. Mohamad'ın da "kasten yaralama" suçundan 3 kaydı bulunduğu belirlendi.

Mohamad'ın olayından sonra sakladığı tabanca, ifadesi üzerine cinayetin işlendiği mahallede bulunan bir binanın yanındaki bahçede bulundu.