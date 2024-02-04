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Bahçelievler'de 3 motosikletin karıştığı kazada sürücüler yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.02.2024 17:13
  • Giriş: 04.02.2024 17:13
  • Güncelleme: 04.02.2024 17:13
Kaynak: AA
Bahçelievler'de 3 motosikletin karıştığı kazada sürücüler yaralandı

Bahçelievler'de 3 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde bir motosiklet sürücüsü, aracının ön kısmını kaldırarak tek teker üzerinde ilerlerken iki motosikletin arasından geçmeye çalıştı.

Motosikletlerin çarpışmasıyla yola düşen 3 sürücü hafif yaralandı.

Kaza anı, yolda ilerleyen bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



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