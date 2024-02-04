Bahçelievler'de 3 motosikletin karıştığı kazada sürücüler yaralandı

Bahçelievler'de 3 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde bir motosiklet sürücüsü, aracının ön kısmını kaldırarak tek teker üzerinde ilerlerken iki motosikletin arasından geçmeye çalıştı.

Motosikletlerin çarpışmasıyla yola düşen 3 sürücü hafif yaralandı.

Kaza anı, yolda ilerleyen bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.





