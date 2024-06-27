Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme: İBB'den açıklama

İstanbul' Bahçelievler’de 4 katlı binada çökme meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 44 yıllık yapıya 1994'te 3 kat daha eklendiğini açıkladı.

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı.

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bahçelievler'deki çökmeye ilişkin açıklama yaptı.

İBB, binanın 1980 yılında yapıldığını, yapının bodrum, zemin ve normal kat olarak inşa edildiği yapı kayıt belgesi bulunduğu ancak üstteki 2 ve bir çekme katın sonradan ilave olduğunu bildirdi.

BİNA ÇÖKMEDEN ÖNCE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

1980 yılında yapıldığı öğrenilen binada bir süredir çatlaklar oluştuğu ve vatandaşların bu nedenle tedirginlik yaşadığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından olay öncesinde boşaltılan bina, çökmeden önce cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.