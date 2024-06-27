Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme: Bina boşaltıldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde ölü veya yaralının olmadığı tespit edildi. Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Üst kattaki balkonun su alması nedeniyle sıcak soğuk değişikliklerinden dolayı çökme olmuş" dedi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından bölgede başka bir binada da çökme yaşandı.

Bahçelievler'de Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan binanın çatı saçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Beton parçaları alt katın balkonuna ve zemine dağıldı.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Bahçelievler Belediyesi teknik ekiplerinin binada incelemede bulunacağı öğrenildi.

Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Olayda ölü ya da yaralanan olmadı.

BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR'DAN AÇIKLAMA

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, binanın 85 yılında inşa edildiğini ve 16 daireden oluştuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"3 tane de dükkan var. Üst kattaki balkonun su alması nedeniyle sıcak soğuk değişikliklerinden dolayı çökme olmuş, arkadaşlarımız içerde inceleme yaptılar. Karot alacaklar ama tahliyeyi gerektiren bir durum yok. Kolon ve kirişleri ön incelemede sağlam. Ama kesin netice karot neticesinde çıkacak. Sabah da söylediğim gibi olay aslında hem sosyolojik hem ekonomik hem de teknik."