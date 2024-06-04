Bahçelievler'de balkonunun sıvaları dökülen 5 katlı bina boşaltıldı

Bahçelievler'de balkonunun sıvaları dökülen 5 katlı bina tedbiren boşaltıldı. Konuya ilişkin Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "On gün içinde eşyalarını taşımaları ve binanın nüfustan tahliye edilerek mühürleneceği, ayrıca bina maliklerine ivedi şekilde karot aldırmaları konusunda bilgilendirme yapıldı" denildi. Binada ikamet eden Cüneyt Direk, "Tedirgin oluyorduk. Zaten ev arıyorduk ama bütçemize göre ev bulamıyoruz" diye konuştu.

Bahçelievler'de, balkonunun alt kısmında sıvaları dökülen 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Zafer Mahallesi Hilal Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında bulunan balkonun altındaki sıvalar, gece saatlerinde döküldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, tedbir amacıyla binayı tahliye etti.

"İNCELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Çevresi güvenlik şeridiyle kapatılan yapıda ekiplerin inceleme çalışmaları ise sürüyor.

Belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce, fiziksel inceleme sonucu yapının kolon ve kirişlerinde korozyon tespit edildiği, bu nedenle yapının taşıyıcılık ve dayanımı konusunda gerçeğe en yakın sonucu elde edebilmek ve kentsel dönüşüm imkanlarından faydalanabilmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca binadan ivedilikle karot aldırılıp, neticesinin belediyeye iletilmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirme notu binaya asıldı.

İlgili yazıda, "6306 sayılı yasanın 3. maddesine göre sonucun Bakanlığa ve belediyeye bildirilmesi gerektiği" belirtilerek, aksi halde binada can ve mal güvenliği açısında meydana gelebilecek olumsuzlukların bina maliklerine ait olacağı ifade edildi.

BİNA SAKİNLERİ 10 GÜN İÇİNDE EŞYALARINI TAŞIYACAK

Bahçelievler Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Zafer Mahallesi Hilal 1 Sokak'ta "No:1 6341" parselde bulunan yapının imar işlem dosyasında yapılan kontrolde yapıya zemin+4 normal kat için 8 Mayıs 1975'te ruhsat tanzim edildiği, 15 Haziran 1977'de iskan (yapı kullanma izin belgesi) alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Proje ve ruhsata aykırı olarak 5. normal kat kaçak yapılarak zabıt varakası tutulmuş, 2981 sayılı kanunun 18. maddesine göre 18 Aralık 1984 tarihinde imar affından yararlanılarak zemin+5 normal kat için yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiştir. Web tapuda 14 bağımsız yer almaktadır. On gün içinde eşyalarını taşımaları ve binanın nüfustan tahliye edilerek mühürleneceği, ayrıca bina maliklerine ivedi (yarın) şekilde karot aldırmaları konusunda bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi.

"04.30 GİBİ BİNAYI BOŞALTTIK"

Binanın birinci katındaki dairede kiracı olarak ikamet eden Cüneyt Direk, yaptığı açıklamada, Kayseri Şehir Hastanesinden taburcu olan çocuğuyla İstanbul'a dönmek üzereyken saat 03.30'da eşinin kendisini aradığını ve durumu haber verdiğini söyledi.

Bina sakinlerinin durumu bildirdiği polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin kısa sürede olay yerine geldiğini kaydeden Direk, "Ekipler en üst katta incelemelerde bulundular. Ondan sonra binayı boşaltmamızı söylediler. 04.30 gibi binayı boşalttık. Hanım ve çocuklar kaynanamda kalıyor" dedi.

Direk, evde ufak tefek çatlaklar olduğunu anlatarak, "Tedirgin oluyorduk. Zaten ev arıyorduk ama bütçemize göre ev bulamıyoruz. Burada 3 bin 500 lira kira veriyorduk" diye konuştu.