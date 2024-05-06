Bahçelievler'de bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Bahçelievler'de motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Basın Ekspres yan yolu Kuyumcukent Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savrulurken, arkasında oturan F.G. bariyerlere kafasını vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bacağında kırık olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.