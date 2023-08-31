Bahçelievler'de bir kişiyi öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 19 yaşındaki Halil Örnek'i bıçaklayarak ölümüne sebep olan 14 yaşındaki H.A. tutuklandı.
Bahçelievler'de tartıştığı 19 yaşındaki genci bıçaklayarak ölümüne sebebiyet verdiği belirlenen 14 yaşındaki çocuk, tutuklandı.
Soğanlı Mahallesi Gezer Sokak'ta bisiklete binen Halil Örnek, bisikletini kendisinden isteyen H.A. (14) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesinin ardından H.A, üzerindeki bıçakla Halil Örnek'i göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Örnek'i hastaneye kaldırırken, H.A. da polis ekiplerince yakalandı.
Örnek'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.