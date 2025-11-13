Bahçelievler'de bir otomobil 5 metreden düştü

İstanbul Bahçelievler'de bir sürücü otopark içinde hakimiyetini kaybederek diğer araçlara çarptı.

Çarpmanın ardından da yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Kazada, sürücü araç içinde sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevke edildi.

Yaralı sürücüyü otomobilden çıkarma çalışmaları devam ediyor.