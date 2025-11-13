Bahçelievler'de bir otomobil 5 metreden düştü
İstanbul Bahçelievler’de bir sürücü, otoparkta araç hakimiyetini kaybederek diğer araçlara çarptı ve yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kazada sürücü araç içinde sıkıştı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
