İstanbul Bahçelievler’de bir sürücü, otoparkta araç hakimiyetini kaybederek diğer araçlara çarptı ve yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kazada sürücü araç içinde sıkıştı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Güncel
  • Giriş: 13.11.2025 09:16
  • Güncelleme: 13.11.2025 09:19
Kaynak: DHA
Bahçelievler'de bir otomobil 5 metreden düştü
Fotoğraf: DHA

İstanbul Bahçelievler'de bir sürücü otopark içinde hakimiyetini kaybederek diğer araçlara çarptı.

Çarpmanın ardından da yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Kazada, sürücü araç içinde sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevke edildi.

Yaralı sürücüyü otomobilden çıkarma çalışmaları devam ediyor.

