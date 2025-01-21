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Bahçelievler'de, dumanların yükseldiği metrobüs tahliye edildi

Bahçelievler'de arka kısmından duman çıkan metrobüs tahliye edildi. Ekiplerin onarım çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 21.01.2025 11:01
  • Giriş: 21.01.2025 11:01
  • Güncelleme: 21.01.2025 11:03
Kaynak: AA
Bahçelievler'de, dumanların yükseldiği metrobüs tahliye edildi
Fotoğraf: AA

Bahçelievler'de, arka bölümünden duman çıkıp arızalanan metrobüsün yolcuları durakta araçtan indirildi.

Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametine giden metrobüsün arka bölümünden henüz bilinmeyen nedenle duman çıktı. Metrobüs şoförü, yolcularını Şirinevler durağında indirerek, aracı taralı alana çekti.

Görevliler, arızanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Metrobüsten çıkan dumanlar, çevreden de fark edildi.

Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.

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